Вучич назвал разговор с Путиным очень открытым и важным
Разговор с президентом России Владимиром Путиным был «очень открытым, честным и важным», заявил глава Сербии Александар Вучич по итогам встречи.
Он также отметил, что они затронули все темы, которые представляют взаимный интерес двух стран.
2 сентября Путин провел встречу с Вучичем в Пекине. В ходе нее сербский президент заявил, что Сербия будет сохранять нейтралитет и дальше в отношении России и стран Европы. Вучич заявил, что Сербия – единственная европейская страна, которая не ввела санкций против России.
Путин добавил, что стратегическое партнерство России и Сербии приносит положительные результаты обеим странам. Он добавил, что Москва с уважением относится к независимому внешнеполитическому курсу Белграда.