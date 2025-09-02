Вучич назвал разговор с Путиным очень открытым и важным

2 сентября Путин провел встречу с Вучичем в Пекине. В ходе нее сербский президент заявил, что Сербия будет сохранять нейтралитет и дальше в отношении России и стран Европы. Вучич заявил, что Сербия – единственная европейская страна, которая не ввела санкций против России.