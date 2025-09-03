Газета
Главная / Политика /

Ким Чен Ын во время прощания с Путиным заявил о скорой новой встрече

Ведомости

Прощаясь с президентом РФ Владимиром Путиным после переговоров в Пекине, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о скорой новой встречи глав государств. Об этом сообщает «РИА Новости». 

«Увидимся с вами скоро», – сказал он.

Встреча Путина и Ким Чен Ына состоялась 3 сентября и продолжалась немногим более 2,5 часов. Переговоры лидеров стран проходили в два этапа – сначала в составе делегаций, затем в формате тет-а-тет. Когда разговор был завершен, Путин проводил Кима до автомобиля.

В ходе беседы президент России подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна имеют особый характер и отметил роль северокорейских военных в освобождении Курской области. Ким Чен Ын в ответ сказал, что КНДР всегда будет готова оказать помощь России, назвав этот долг братским. Он также отметил, что развитие отношений между странами фиксируется во всех сферах.

3 сентября в Пекине состоялись торжественные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны и победе китайского народа в войне против Японии. Главным гостем лидера КНР Си Цзиньпина на этих мероприятиях стал Путин.

