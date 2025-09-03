Кадыров объяснил «ненавистью и русофобией» санкции против его родственников
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на санкции Великобритании против своей матери Аймани Кадыровой и брата Замида Чалаева.
В своем Telegram-канале Кадыров отметил несправедливость введенных ограничений. «Это низший уровень прогнившей западной политики, наглядная демонстрация слабости и двойных стандартов», – написал он. По мнению главы Чечни, Запад «руководствуется ненавистью и русофобией».
Он добавил, что санкции «ничего не значат» и работа чеченских деятелей будет продолжаться.
Сегодня Великобритания ввела санкции против трех российских организаций и восьми физлиц. В список попали молодежное «Движение первых», общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд имени Ахмата Кадырова.
МИД Великобритании заявил, что санкции вводятся против тех, кто поддерживает «принудительную идеологическую обработку украинских детей». Речь идет о школах и молодежных организациях, действующих в новых регионах РФ.
1 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) вынесла заочное подозрение главе Чечни. По утверждению спецслужбы, Кадыров дал указания своим подчиненным «не брать в плен украинских военных», а также «распорядился отправить украинских пленных, которых удерживают на территории Чечни, на крыши военных объектов в Грозном». Кадыров отреагировал на обвинение с иронией в стихотворном виде.