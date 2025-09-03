Кадыров объяснил «ненавистью и русофобией» санкции против его родственников

1 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) вынесла заочное подозрение главе Чечни. По утверждению спецслужбы, Кадыров дал указания своим подчиненным «не брать в плен украинских военных», а также «распорядился отправить украинских пленных, которых удерживают на территории Чечни, на крыши военных объектов в Грозном». Кадыров отреагировал на обвинение с иронией в стихотворном виде.