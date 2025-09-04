Газета
Главная / Политика /

Путин во Владивостоке пообщался с курсантами центра «Воин»

Ведомости

В рамках посещения филиала НЦ «Россия» в Приморском крае президент Владимир Путин провел встречу с курсантами центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин». Об этом сообщает Кремль.

Центр разработал свыше 35 образовательных программ. Его филиалы функционируют во всех федеральных округах, в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.

Главе государства доложили, что в рамках обучения в центре «Воин» более 100 000 курсантов в возрасте от 14 до 35 лет, а также свыше 400 инструкторов прошли подготовку. Программу повышения квалификации успешно освоили более 8000 педагогов.

Путин начал рабочую программу во Владивостоке

Политика / Власть

Предложение возродить систему добровольной военно-спортивной подготовки принадлежит первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко и вице-премьеру – полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Путин поддержал инициативу в сентябре 2022 г.

4 сентября Путин начал рабочую программу во Владивостоке. При посещении филиала Национального центра «Россия» он осмотрел интерактивную зону, которая посвящена 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова.

