Лидеры Китая и Северной Кореи проведут встречу в Пекине

В ходе беседы президент России подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна имеют особый характер и отметил роль северокорейских военных в освобождении Курской области. Ким Чен Ын в ответ сказал, что КНДР всегда будет готова оказать помощь России, назвав этот долг братским. Он также отметил, что развитие отношений между странами фиксируется во всех сферах.