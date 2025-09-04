Газета
Лидеры Китая и Северной Кореи проведут встречу в Пекине

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин и глава КНДР Ким Чен Ын проведут встречу в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры состоятся в Доме народных собраний. Подробности предстоящей встречи пока не раскрываются.

3 сентября прошла встреча президента РФ Владимира Путина и Ким Чен Ына. Она продолжалась 2,5 часа. Переговоры лидеров стран проходили в два этапа – сначала в составе делегаций, затем в формате тет-а-тет. Когда разговор был завершен, Путин проводил Кима до автомобиля.

В ходе беседы президент России подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна имеют особый характер и отметил роль северокорейских военных в освобождении Курской области. Ким Чен Ын в ответ сказал, что КНДР всегда будет готова оказать помощь России, назвав этот долг братским. Он также отметил, что развитие отношений между странами фиксируется во всех сферах.

Путин и Си Цзиньпин в составе делегаций 2 сентября также  провели переговоры в Доме народных собраний в Пекине, а после продолжили беседу в узком составе в резиденции «Чжуннаньхай».

