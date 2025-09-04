Газета
Главная / Политика /

МИД РФ намерен добиться осуждения фигурантов антицерковного процесса на Украине

Ведомости

Руководство Украины ведет целенаправленное уничтожение духовно-культурной основы государства. В связи с этим МИД РФ намерен продолжать фиксировать противоправные деяния фигурантов антицерковного процесса на Украине, а также добиваться их справедливого осуждения. Об этом заявил специальный представитель министерства по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех. 

Он заявил, что украинские власти много лет ведут открытую войну с церковью методами физического и психологического насилия над верующими и священнослужителями под предлогом заботы о национальных интересах страны. 

Мелех также заявил, что ключевая цель ликвидации Украинской православной церкви (УПЦ) состоит в том, чтобы провести передел собственности. «Проще говоря, грабеж», – добавил он.

В Киеве обязали УПЦ за месяц разорвать все связи с РПЦ

Политика / Международные отношения

Спецпредставитель МИДа напомнил, что 29 августа один из исполнителей проекта ликвидации УПЦ рассказал о намерении руководства Украины окончательно решить вопрос имущества церкви. По словам Мелеха, речь идет о более чем 3000 объектах недвижимости, многие из которых имеют историческое значение и являются памятниками архитектуры. 

Он также допустил, что Киев сейчас занимается предпродажной подготовкой святынь. По мнению Мелеха, в дальнейшем украинские власти могут передать их в качестве экспонатов в европейские музеи или частные коллекции. 

28 августа власти Украины признали УПЦ связанной с Русской православной церковью. Тогда отмечалось, что после такого решения возможен судебный запрет деятельности церкви.

Глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский 2 сентября сообщил, что ведомство подало иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ как юрлица.

