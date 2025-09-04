МИД РФ намерен добиться осуждения фигурантов антицерковного процесса на Украине

Руководство Украины ведет целенаправленное уничтожение духовно-культурной основы государства. В связи с этим МИД РФ намерен продолжать фиксировать противоправные деяния фигурантов антицерковного процесса на Украине, а также добиваться их справедливого осуждения. Об этом заявил специальный представитель министерства по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех.