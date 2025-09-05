Газета
Главная / Политика /

Песков: Путин пригласил Зеленского в Москву не для капитуляции

Ведомости

Президент России Владимир Путин пригласил украинского лидера для разговора, а не для капитуляции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это было его [Путина] предложение, и мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским лично через его главу МИДа», – сказал представитель Кремля.

3 сентября Путин, выступая на пресс-конференции в Китае, сообщил о своей готовности к встрече с Зеленским. Он предложил украинскому лидеру, если тот также готов к переговорам, приехать в Москву.

В тот же день министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский серьезно относится к встрече с Путиным, но не согласится на «заведомо неприемлемые предложения».

1 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков проинформировал, что Путин и президент США Дональд Трамп в ходе саммита на Аляске 15 августа не достигли договоренности о возможной встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. В конце августа глава Белого дома выражал уверенность, что трехсторонний саммит с участием Москвы, Вашингтона и Киева состоится.

