Япония не намерена отправлять войска на Украину после завершения конфликта

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что иностранные войска на Украине станут законным целями для российской армии. «Если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», – сказал он.