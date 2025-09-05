Япония не намерена отправлять войска на Украину после завершения конфликта
Правительство Японии не намерено направлять свои войска на территорию Украины в рамках гарантий безопасности после прекращения огня. Об этом заявил генеральный секретарь кабмина страны Есимаса Хаяси в ходе пресс-конференции, передает Livedoor News.
4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что представители 26 стран, входящих в «коалицию желающих», выразили готовность направить собственные войска на Украину в рамках гарантий безопасности республики. Еще несколько государств продолжают обдумывать свои позиции по этому вопросу.
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что иностранные войска на Украине станут законным целями для российской армии. «Если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», – сказал он.
27 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о негативном отношении Кремля к размещению европейскими странами своих войск на Украине в рамках гарантий безопасности. Представитель Кремля подчеркнул, что продвижение военной инфраструктуры НАТО в Киеве и стало первопричиной проведения российской спецоперации.