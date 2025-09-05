Захарова: Путин выбрал вежливые слова для ответа Киеву о месте переговоров
Президент РФ Владимир Путин выбрал вежливое «избыточные запросы» вместе нецензурной лексики, отвечая Украине на запрос провести будущие переговоры в определенном месте. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) российский лидер выразил готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и подчеркнул, что лучшим местом для переговоров является Москва. «Приезжайте, мы точно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия 100%. Но если нам говорят, мы хотим с вами встречи, но вы поезжайте туда-то, мне кажется, это избыточные запросы в наш адрес. Если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы», – добавил он.
3 сентября Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР заявил, что готов к встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, и пригласил его в Москву. Позже МИД Украины отверг это предложение. Глава ведомства Андрей Сибига тогда заявил, что Зеленский серьезно относится к встрече с Путиным, но не согласится на «заведомо неприемлемые предложения».