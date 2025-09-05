Захарова: Путин выбрал вежливые слова для ответа Киеву о месте переговоров

В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) российский лидер выразил готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и подчеркнул, что лучшим местом для переговоров является Москва. «Приезжайте, мы точно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия 100%. Но если нам говорят, мы хотим с вами встречи, но вы поезжайте туда-то, мне кажется, это избыточные запросы в наш адрес. Если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы», – добавил он.