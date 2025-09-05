Германия планирует закупить три беспилотника у Израиля

Германия планирует закупить три беспилотника у ИзраиляОдновременно с этим Берлин критикует действия ЦАХАЛ в секторе Газа
Власти ФРГ могут закупить три израильских беспилотника Heron, несмотря на критику действий армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на правительственный документ.
Сумма сделки может составить 1 млрд евро ($1,2 млрд). Закупка является частью более 80 оборонных заказов, которые ожидают одобрения парламента Германии до конца года.
Представитель министерства обороны Германии отметил, что ведомство не комментирует возможные проекты закупок до парламентских обсуждений, информацию предоставят уже после них.
В случае одобрения закупка увеличит текущий флот израильских беспилотников Heron TP Германии с пяти до восьми единиц. Среди других планируемых военных закупок Германии – 20 самолетов Eurofighter, «нескольких тысяч» танков и бронетехники.
Правительство ФРГ в начале августа приостановило выдачу разрешений Израилю на использование своего оружия в секторе Газа. Решение принято в связи с намерением израильских властей усилить военные действия в анклаве. В июне канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорил, что Германия – один из основных поставщиков оружия Израилю – рассматривает введение ограничений на военный экспорт.
2 сентября стало известно, что около 40 000 израильских резервистов начали прибывать на службу для участия в предстоящем наступлении на Газу. Reuters со ссылкой на источники писало, что на заседании кабинета министров по вопросам безопасности 1 сентября произошла напряженная дискуссия между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главнокомандующим Эялем Замиром. Военный призвал политиков рассмотреть возможность соглашения о прекращении огня, предупредив, что новая кампания поставит под угрозу жизни заложников и создаст дополнительную нагрузку на армию.