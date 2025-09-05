Германия планирует закупить три беспилотника у Израиля

2 сентября стало известно, что около 40 000 израильских резервистов начали прибывать на службу для участия в предстоящем наступлении на Газу. Reuters со ссылкой на источники писало, что на заседании кабинета министров по вопросам безопасности 1 сентября произошла напряженная дискуссия между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главнокомандующим Эялем Замиром. Военный призвал политиков рассмотреть возможность соглашения о прекращении огня, предупредив, что новая кампания поставит под угрозу жизни заложников и создаст дополнительную нагрузку на армию.