Словения направит свои войска на Украину только с одобрения ООН

NBC News со ссылкой на источники сообщал, что США и европейские страны рассматривают возможность создания большой демилитаризованной буферной зоны на территории Украины с участием войск стран, не входящих в НАТО, таких как Саудовская Аравия или Бангладеш. США могут взять на себя ведущую роль в мониторинге зоны, используя беспилотники, спутники и другие средства разведки, при этом координируя действия с другими странами. Американские войска не будут размещены на территории Украины.