Словения направит свои войска на Украину только с одобрения ООН

Ведомости

Словения рассмотрит возможность отправки своих войск на Украину в рамках гарантий безопасности в том случае, если ООН возьмет на себя координацию усилий. Об этом сообщает национальное пресс-агентство страны STA со ссылкой на канцелярию премьер-министра Роберта Голоба.

Министр обороны Словении Борут Сайовиц подчеркнул, что Любляна стремится к «скорейшему достижению мирного соглашения».

«Словения хочет помогать и сотрудничать, но только в рамках четкого мандата ООН или единого соглашения Евросоюза», – пояснил он (цитата по ТАСС).

Путин: иностранные войска на Украине являются законным целями для армии России

Политика / Международные отношения

По итогам заседания «коалиции желающих», которое состоялось 4 сентября, французский лидер Эммануэль Макрон рассказал, что представители 26 стран, входящих в коалицию, выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности. Еще ряд стран обдумывают свою позицию по этому вопросу, добавил Макрон.

NBC News со ссылкой на источники сообщал, что США и европейские страны рассматривают возможность создания большой демилитаризованной буферной зоны на территории Украины с участием войск стран, не входящих в НАТО, таких как Саудовская Аравия или Бангладеш. США могут взять на себя ведущую роль в мониторинге зоны, используя беспилотники, спутники и другие средства разведки, при этом координируя действия с другими странами. Американские войска не будут размещены на территории Украины.

