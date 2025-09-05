WP: Путин резко отреагировал на планы Запада разместить войска на Украине
Президент РФ Владимир Путин резко ответил на желание европейских стран и США разместить свои войска на территории Украины после окончания конфликта с Россией, пишет газета The Washington Post.
«Путин заявил, что любые иностранные военные на Украине будут законными целями, резко ответив на ведущиеся обсуждения американцев и европейцев по отправке сил для обеспечения соблюдения будущего мирного договора», – отметили авторы материала. Российский лидер сказал об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) 5 сентября.
4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уже 26 стран так называемой «коалиции желающих», поддерживающей Украину в конфликте с РФ, выразили готовность направить собственные войска Киеву для обеспечения гарантий безопасности. Еще несколько государств, по его словам, пока обдумывают свои позиции по этому вопросу.
27 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул негативное отношение Кремля к размещению войск. Он отметил, что продвижение военной инфраструктуры НАТО в Киеве и стало первопричиной проведения российской спецоперации.