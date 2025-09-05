WP: Путин резко отреагировал на планы Запада разместить войска на Украине

4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уже 26 стран так называемой «коалиции желающих», поддерживающей Украину в конфликте с РФ, выразили готовность направить собственные войска Киеву для обеспечения гарантий безопасности. Еще несколько государств, по его словам, пока обдумывают свои позиции по этому вопросу.