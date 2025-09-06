Посол заявил о неготовности ФРГ сотрудничать по подрыву «Северных потоков»
Германия пока не проявляет готовности к сотрудничеству с Россией по вопросу расследования подрывов газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, передает ТАСС.
Дипломат уточнил, что в Москве отфиксировали заявление министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, который подтвердил, что на газопроводах в сентябре 2022 г. был осуществлен террористический акт и виновные в этом должны быть привлечены к ответственности.
«Вот эту часть я полностью разделяю. Пока, к сожалению, сотрудничества на этот счет с германской стороны не проявляется», – отметил Нечаев.
Посол добавил, что Россия настаивает на том, чтобы это преступление было полностью раскрыто. Он напомнил, что российская сторона готова к сотрудничеству.
5 сентября Вадефуль заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» был актом террора. Министр добавил, что он полагается на немецкую систему правосудия, которая должна выявить виновников произошедшего и привлечь их к ответственности.
27 августа Süddeutsche Zeitung писала, что следователи Германии, вероятно, выяснили личности всех диверсантов, которые, предположительно, участвовали в подрыве «Северных потоков». «РИА Новости» со ссылкой на европейский ордер на арест сообщало, что в диверсионную группу входили семь человек, в частности координатор операции гражданин Украины Сергей Кузнецов. 21 августа Кузнецова задержали в Италии. Установлено, что прежде он служил в Службе безопасности Украины и является отставным капитаном.