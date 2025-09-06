Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посол заявил о неготовности ФРГ сотрудничать по подрыву «Северных потоков»

Ведомости

Германия пока не проявляет готовности к сотрудничеству с Россией по вопросу расследования подрывов газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, передает ТАСС.

Дипломат уточнил, что в Москве отфиксировали заявление министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, который подтвердил, что на газопроводах в сентябре 2022 г. был осуществлен террористический акт и виновные в этом должны быть привлечены к ответственности.

«Вот эту часть я полностью разделяю. Пока, к сожалению, сотрудничества на этот счет с германской стороны не проявляется», – отметил Нечаев.

Песков: РФ надеется на полноценное расследование подрывов «Северных потоков»

Политика / Международные отношения

Посол добавил, что Россия настаивает на том, чтобы это преступление было полностью раскрыто. Он напомнил, что российская сторона готова к сотрудничеству.

5 сентября Вадефуль заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» был актом террора. Министр добавил, что он полагается на немецкую систему правосудия, которая должна выявить виновников произошедшего и привлечь их к ответственности.

27 августа Süddeutsche Zeitung писала, что следователи Германии, вероятно, выяснили личности всех диверсантов, которые, предположительно, участвовали в подрыве «Северных потоков». «РИА Новости» со ссылкой на европейский ордер на арест сообщало, что в диверсионную группу входили семь человек, в частности координатор операции гражданин Украины Сергей Кузнецов. 21 августа Кузнецова задержали в Италии. Установлено, что прежде он служил в Службе безопасности Украины и является отставным капитаном.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её