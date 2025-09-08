Франция и Германия предложили ввести новые санкции против «Лукойла» и Litasco
Ранее Bloomberg писал, что ЕС рассматривает новые санкции в отношении примерно шести российских банков и энергетических компаний. Они войдут в 19-й пакет рестрикций против РФ. При этом ряд рестрикций страны, входящие в союз, намерены ввести вместе с США, по данным агентства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль принимает во внимание высказывания некоторых американских чиновников об антироссийских санкциях. «Разные представители из Вашингтона тоже делают соответствующие заявления, мы их принимаем во внимание, мы обращаем внимание на каждое из этих заявлений», – сказал представитель Кремля.