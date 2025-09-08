Франция и Германия предложили ввести новые санкции против «Лукойла» и Litasco

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль принимает во внимание высказывания некоторых американских чиновников об антироссийских санкциях. «Разные представители из Вашингтона тоже делают соответствующие заявления, мы их принимаем во внимание, мы обращаем внимание на каждое из этих заявлений», – сказал представитель Кремля.