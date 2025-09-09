Газета
Главная / Политика /

Экс-премьера Таиланда Таксина Чинавата приговорили к году тюрьмы

Ведомости

Суд в Таиланде приговорил бывшего премьер-министра Таксина Чинавата к одному году лишения свободы. Как сообщает Thairath TV, суд признал неправомерным его пребывание в Центральном полицейском госпитале вместо колонии после приговора 2023 г.

Тогда Чинават получил восемь лет тюрьмы за преступную халатность и конфликт интересов, однако позже король сократил срок до одного года. При этом экс-премьер был сразу переведен в госпиталь, что суд расценил как нарушение порядка исполнения наказания.

На сегодняшнем заседании суд постановил, что пребывание в госпитале было неправомерным. Чинавата взяли под стражу прямо в зале суда, позднее его доставят в тюремный комплекс «Клонг Прем» в Бангкоке.

На заседание Чинават прибыл вместе с дочерью Пхетхонгтхан, которая в 2024 г. возглавила правительство страны, но через год ушла в отставку по решению Конституционного суда. Тот постановил, что она нарушила этические принципы в телефонном разговоре с бывшим премьером Камбоджи Хун Сеном.

После этого новым премьером Таиланда был избран лидер партии «Пхумчайтхаи» Анутхин Чанвиракун. 5 сентября за его кандидатуру проголосовал 331 депутат из 490 присутствовавших на заседании парламента. 7 сентября он принес присягу перед портретом короля в штаб-квартире партии.

