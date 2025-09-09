Володин: Париж устал от восьмилетнего позора Макрона

Председатель ГД отметил, что парламентарии предлагают Макрону уйти в отставку вместе с расформированным кабинетом министров, но президент «будет стремиться цепляться за власть любыми способами». При этом партии уже заявили о выдвижении ходатайства об импичменте. Макрон тщеславен и некомпетентен, он борется за личную власть в Евросоюзе и вмешивается во внутренние дела других стран, добавил Володин. Он также напомнил о госдолге Франции в 3,4 трлн евро (примерно 114% ВВП), который не прекращает расти, и о том, что экономика республики находится на грани стагнации.