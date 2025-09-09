Володин: Париж устал от восьмилетнего позора Макрона
Франция устала от восьмилетнего позора пребывающего на посту президента Эммануэля Макрона, проблемой которого является он сам. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в соцсети Max.Володин обратил внимание, что французскому правительству дважды за девять месяцев был объявлен вотум недоверия. За это проголосовали 364 депутата – большинство в парламенте.
«Результат выше, чем в декабре 2024 г. Из трех случаев вынесения вотума недоверия правительству Франции два пришлось на период руководства страной Макроном. Это очередной антирекорд за время его нахождения во главе государства», – сказал спикер Госдумы.
Председатель ГД отметил, что парламентарии предлагают Макрону уйти в отставку вместе с расформированным кабинетом министров, но президент «будет стремиться цепляться за власть любыми способами». При этом партии уже заявили о выдвижении ходатайства об импичменте. Макрон тщеславен и некомпетентен, он борется за личную власть в Евросоюзе и вмешивается во внутренние дела других стран, добавил Володин. Он также напомнил о госдолге Франции в 3,4 трлн евро (примерно 114% ВВП), который не прекращает расти, и о том, что экономика республики находится на грани стагнации.
3 сентября находящийся на грани отставки премьер-министр Франции Франсуа Байру, ставленник президента Эммануэля Макрона и лидер центристского «Демократического движения», заявил, что страна сейчас «в невероятном ослаблении», а госдолг – ее «кровоизлияние».
Рейтинг Макрона снизился до рекордно низких значений с 2017 г., когда он был избран на свой пост, свидетельствуют результаты опроса социологической службы Verian, проведенного по заказу журнала Le Figaro Magazine. Лишь 15% респондентов заявили, что доверяют президенту и одобряют его работу. Вместе с тем 80% опрошенных негативно отнеслись к деятельности Макрона. Еще 5% участников исследования не дали точного ответа.