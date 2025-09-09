NYT: Франция ищет выход из политического тупика после отставки правительства
Франция оказалась в центре политического кризиса после того, как правительство премьер-министра Франсуа Байру лишилось доверия в Национальном собрании (нижняя палата парламента) и подало в отставку. Теперь президент Эммануэль Макрон стоит перед сложным выбором, и сценариев развития ситуации несколько, пишет The New York Times.
Главный и самый быстрый вариант – назначение нового премьер-министра и формирование кабинета. Макрон уже заявил, что примет решение в ближайшие дни. Однако эксперты отмечают: новое правительство столкнется с теми же проблемами, что и предыдущее. Национальное собрание разделено на три враждующих блока – левую коалицию, слабую правоцентристскую группу и ультраправых националистов, что делает достижение компромиссов почти невозможным. Среди возможных кандидатов на пост премьера называют министра обороны Себастьяна Лекорню и министра экономики Эрика Ломбаре.
Второй сценарий – досрочные парламентские выборы. Этого активно добиваются «Национальное объединение» Марин Ле Пен и «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона, надеясь укрепить свои позиции. Однако сам Макрон пока отвергает эту идею, понимая, что его центристская коалиция рискует потерять места. По последнему опросу института общественного мнения Франции, на выборах ультраправые могут набрать до 33% голосов, левые – до 26%, центристы – около 15%.
Третий, самый радикальный вариант, – отставка самого президента и проведение досрочных президентских выборов. На этом настаивает часть левых, обвиняющих Макрона в росте госдолга и потере доверия граждан. Согласно опросу Verian Group для Le Figaro, лишь 15% французов доверяют нынешнему главе государства. Однако Макрон категорически заявляет, что намерен доработать свой второй срок до 2027 г. и не уйдет в отставку добровольно.
Тем временем страну ждут новые волнения. Уже на этой неделе движение Bloquons Tout («Давайте все заблокируем») призвало протестующих «парализовать» жизнь во Франции, а на 18 сентября профсоюзы запланировали массовые забастовки.
8 сентября Национальное собрание Франции выразило вотум недоверия премьеру Франсуа Байру. За его отставку проголосовали 364 депутата из 573, за поддержку кабинета – 194, воздержались 15.
Премьер выступил перед депутатами с защитой своего плана по сокращению дефицита бюджета на 44 млрд евро за счет урезания соцрасходов. Он признавал, что «бесповоротное падение» его правительства было предрешено, но настаивал: «Реальность останется неумолимой, расходы продолжат расти, бремя долга, и без того невыносимое, будет становиться все более тяжелым». Байру отмечал, что проблемы останутся и несмотря на его смещение.
Геополитический аналитик Центра по основным правам в Будапеште Золтан Кошкович заявил, что уход правительства Франсуа Байру приведет к приходу к власти еще более опасных политических сил. «Вы становитесь свидетелями мучительных агоний технократического либерализма на Западе. <…> На смену ему придет форма постмодернистского левого движения, основанная на идентичности. Это будет триумф Маркса, восставшего из могилы», – написал Кошкович.