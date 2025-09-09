Лавров: ФРГ все еще не допускает Россию к делу о «Северных потоках»

27 августа Süddeutsche Zeitung писала, что немецкие следователи, вероятно, выяснили личности всех диверсантов, предположительно, участвовавших в подрыве «Северных потоков». «РИА Новости» со ссылкой на европейский ордер на арест сообщало, что в диверсионную группу были включены семь человек, в частности координатор операции гражданин Украины Сергей Кузнецов. 21 августа Кузнецов был задержан в Италии. Установлено, что прежде он служил в Службе безопасности Украины и является отставным капитаном.