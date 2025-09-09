Лавров: ФРГ все еще не допускает Россию к делу о «Северных потоках»
Германия не допускает Россию к расследованию дела о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», даже признав, что речь идет о теракте. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.
Лавров напомнил, что через несколько дней исполнится три года с момента подрывов газопроводов. Министр обратил внимание, что сейчас начали называть случившееся терактами, и «даже в Германии это признают».
«Каких-либо попыток допустить в ответ на наши просьбы российскую сторону к расследованию, поскольку именно российская сторона являлась собственником этих газопроводов, никто даже не собирается предпринимать», – сказал глава российского МИДа.
5 сентября министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» был актом террора. Министр подчеркивал, что полагается на немецкую систему правосудия, которая должна выявить виновников произошедшего и привлечь их к ответственности. 8 сентября Die Welt со ссылкой на немецкого следователя сообщила, что бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины, а сейчас посол в Великобритании Валерий Залужный нанял исполнителей подрыва «Северных потоков».
27 августа Süddeutsche Zeitung писала, что немецкие следователи, вероятно, выяснили личности всех диверсантов, предположительно, участвовавших в подрыве «Северных потоков». «РИА Новости» со ссылкой на европейский ордер на арест сообщало, что в диверсионную группу были включены семь человек, в частности координатор операции гражданин Украины Сергей Кузнецов. 21 августа Кузнецов был задержан в Италии. Установлено, что прежде он служил в Службе безопасности Украины и является отставным капитаном.