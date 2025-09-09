Лавров: кризис в Боснии и Герцеговине вызван вмешательством Запада

В августе ЦИК Боснии и Герцеговины объявлял о лишении Додика мандата президента. Решение было вынесено из-за того, что в феврале 2025 г. суд приговорил его к году колонии за несоблюдение решений Шмидта. Но 12 августа приговор заменили штрафом, а сам Додик отказался покидать пост президента.