Лавров: кризис в Боснии и Герцеговине вызван вмешательством Запада
События в Боснии и Герцеговине стали следствием грубого вмешательства Запада во внутренние дела страны, заявил глава МИД России Сергей Лавров, открывая встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.
По его словам, западные страны нарушили Дейтонские соглашения и принцип равенства трех государствообразующих народов и двух энтитетов. Министра отметил, что Кристиан Шмидт, назначенный высоким представителем без мандата Совбеза ООН, действует по указанию Запада и «пытается выполнять узурпаторские функции».
«Крайне озабочены таким агрессивным наступлением на решение Совета Безопасности, на его прерогативы», – отметил Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия настаивает на неукоснительном соблюдении положений Дейтонских договоренностей и решений Совбеза. Он также заявил о готовности Москвы укреплять сотрудничество с Республикой Сербской в экономике, инвестициях, гуманитарной и образовательной сферах.
4 сентября Додик заявлял, что в случае усиления внешнего давления Республика Сербская может провозгласить независимость. Он также призывал отстранить Шмидта от должности верховного представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине.
В августе ЦИК Боснии и Герцеговины объявлял о лишении Додика мандата президента. Решение было вынесено из-за того, что в феврале 2025 г. суд приговорил его к году колонии за несоблюдение решений Шмидта. Но 12 августа приговор заменили штрафом, а сам Додик отказался покидать пост президента.
23 августа парламент Республики Сербской назначил референдум о доверии Додику на 25 октября.