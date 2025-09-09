Трамп заявил о решительном настрое на разрешение конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп подтвердил свою решимость добиться урегулирования конфликта на Украине. Об этом Трамп сказал в радиоинтервью со Стивом Розенбергом.
«Я говорил: этот конфликт должен стать самым простым из всех, поскольку я прекрасно лажу с [президентом РФ] Владимиром Путиным… Однако ситуация сложна, поскольку между ним и Владимиром Зеленским много ненависти, очень много, – сказал Трамп. – Мы его [конфликт] завершим».
8 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает миротворческие усилия США и будет продолжать содействовать им. При этом он подчеркнул, что Украина и Европа прикладывают все возможные усилия для того, чтобы принять совместные антироссийские санкции с Соединенными Штатами, но даже такие экономические меры не смогут изменить позицию Москвы, по словам Пескова.
7 сентября спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что урегулирование украинского кризиса продвигается благодаря диалогу между Путиным и Трампом. Он заявил, что попытки оказать давление на Москву санкциями провалились, поэтому для урегулирования необходимо уважать друг друга и вести диалог.