Трамп заявил о решительном настрое на разрешение конфликта на Украине

8 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает миротворческие усилия США и будет продолжать содействовать им. При этом он подчеркнул, что Украина и Европа прикладывают все возможные усилия для того, чтобы принять совместные антироссийские санкции с Соединенными Штатами, но даже такие экономические меры не смогут изменить позицию Москвы, по словам Пескова.