Трамп: Россия мешает урегулированию конфликта на Украине

«На самом деле я очень удивлен. Я думал, что это будет самый простой конфликт – Россия и Украина. Я сказал себе, что это решится довольно быстро, но все оказалось сложнее. Между ним [Путиным] и Зеленским, как вы знаете, много ненависти, много плохой крови», – объяснил американский президент.