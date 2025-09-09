Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп: Россия мешает урегулированию конфликта на Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин препятствует мирному урегулированию конфликта в Украине, продолжая военные действия. Об этом он заявил в интервью радиостанции 77 WABC.

По его словам, каждый раз, когда он думает, что стороны близки к решению, что-то происходит.

Трамп вновь подчеркнул, что ожидал простого решения украинского кризиса, но на деле это оказалось сложно из-за «ненависти» между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«На самом деле я очень удивлен. Я думал, что это будет самый простой конфликт – Россия и Украина. Я сказал себе, что это решится довольно быстро, но все оказалось сложнее. Между ним [Путиным] и Зеленским, как вы знаете, много ненависти, много плохой крови», – объяснил американский президент.

Тем не менее он заявил, что намерен добиться окончания конфликта. «Мы его [конфликт] завершим», – сказал Трамп.

8 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает миротворческие усилия США и будет продолжать содействовать им. При этом он подчеркнул, что Украина и Европа прикладывают все возможные усилия для того, чтобы принять совместные антироссийские санкции с Соединенными Штатами, но даже такие экономические меры не смогут изменить позицию Москвы.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь