Трамп: Россия мешает урегулированию конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин препятствует мирному урегулированию конфликта в Украине, продолжая военные действия. Об этом он заявил в интервью радиостанции 77 WABC.
По его словам, каждый раз, когда он думает, что стороны близки к решению, что-то происходит.
Трамп вновь подчеркнул, что ожидал простого решения украинского кризиса, но на деле это оказалось сложно из-за «ненависти» между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
«На самом деле я очень удивлен. Я думал, что это будет самый простой конфликт – Россия и Украина. Я сказал себе, что это решится довольно быстро, но все оказалось сложнее. Между ним [Путиным] и Зеленским, как вы знаете, много ненависти, много плохой крови», – объяснил американский президент.
Тем не менее он заявил, что намерен добиться окончания конфликта. «Мы его [конфликт] завершим», – сказал Трамп.
8 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает миротворческие усилия США и будет продолжать содействовать им. При этом он подчеркнул, что Украина и Европа прикладывают все возможные усилия для того, чтобы принять совместные антироссийские санкции с Соединенными Штатами, но даже такие экономические меры не смогут изменить позицию Москвы.