Трамп поручил Рубио завершить оборонное соглашение с Катаром после удара Израиля
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил госсекретарю Марко Рубио завершить Соглашение о сотрудничестве в области обороны с Катаром. Об этом он сообщил в своей сети Truth Social.
Трамп отметил, что обсудил удар Израиля по «Хамас» в Дохе с эмиром и премьер-министром Катара и заверил, что подобное больше не повторится на их территории. «Я считаю Катар сильным союзником и другом США и очень сожалею о месте нанесения удара, – написал Трамп в Truth Social. – Я поручил государственному секретарю Марко Рубио завершить Соглашение о сотрудничестве в области обороны с Катаром».
Трамп подчеркнул, что его администрацию во вторник утром уведомили Вооруженные силы США об ударах Израиля по «Хамас» в одном из районов Дохи. «Это было решение премьер-министра [Израиля Беньямина] Нетаньяху, а не мое. Односторонняя бомбардировка на территории Катара – суверенной страны и близкого союзника США, который активно работает и смело идет на риски ради мирного урегулирования, – не способствует целям ни Израиля, ни Америки», – написал американский лидер.
Трамп добавил, что уничтожение «Хамас», тем не менее, является достойной целью. «Я немедленно поручил спецпосланнику Стиву Уиткоффу предупредить катарцев о предстоящей атаке, что он и сделал, но, к сожалению, слишком поздно, чтобы ее остановить», – сказал он.
Трамп добавил, что также поговорил с Нетаньяху после атаки. «Премьер-министр сказал мне, что хочет мира. Я считаю, что этот трагический инцидент может стать возможностью для мира», – сказал он.
9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Доху. Целью операции в Тель-Авиве назвали делегацию палестинского «Хамаса», заявив об убийстве одного из лидеров движения и нескольких членов группировки. Операция получила название «Огненный саммит» и стала продолжением ликвидаций организаторов нападения «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 г.
В аккаунте офиса Нетаньяху позже заявили, что страна самостоятельно спланировала и осуществила операцию в Катаре.