Трамп поручил Рубио завершить оборонное соглашение с Катаром после удара Израиля

Трамп отметил, что обсудил удар Израиля по «Хамас» в Дохе с эмиром и премьер-министром Катара и заверил, что подобное больше не повторится на их территории. «Я считаю Катар сильным союзником и другом США и очень сожалею о месте нанесения удара, – написал Трамп в Truth Social. – Я поручил государственному секретарю Марко Рубио завершить Соглашение о сотрудничестве в области обороны с Катаром».