Средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над регионами РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 17:40 мск до полуночи уничтожили 22 украинских беспилотника над регионами РФ и Черным морем. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.
Шесть БПЛА сбили над территорией Брянской области, еще пять – над Курской. Над Воронежской областью уничтожили четыре беспилотника, три – над Орловской. Два дрона сбили над территорией Республики Крым, по одному БПЛА – над Белгородской областью и Черным морем.
В период с 13:30 до 14:45 мск дежурные средства ПВО уничтожили 10 беспилотников над акваторией Черного моря. В ночь на 9 сентября Минобороны сообщало, что средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский БПЛА над регионами России. Атаки были отражены с 23:00 8 сентября до 7:00 9 сентября. Над акваторией Черного моря были сбиты 15 беспилотников.
И.о. главы Курска Сергей Котляров сообщал, что обломки украинского беспилотника упали на улице Союзной. В результате произошло возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал.