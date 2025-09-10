Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над регионами РФ

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 17:40 мск до полуночи уничтожили 22 украинских беспилотника над регионами РФ и Черным морем. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.  

Шесть БПЛА сбили над территорией Брянской области, еще пять – над Курской. Над Воронежской областью уничтожили четыре беспилотника, три – над Орловской. Два дрона сбили над территорией Республики Крым, по одному БПЛА – над Белгородской областью и Черным морем.

В период с 13:30 до 14:45 мск дежурные средства ПВО уничтожили 10 беспилотников над акваторией Черного моря. В ночь на 9 сентября Минобороны сообщало, что средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский БПЛА над регионами России. Атаки были отражены с 23:00 8 сентября до 7:00 9 сентября. Над акваторией Черного моря были сбиты 15 беспилотников. 

И.о. главы Курска Сергей Котляров сообщал, что обломки украинского беспилотника упали на улице Союзной. В результате произошло возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте