Средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над регионами РФ

Шесть БПЛА сбили над территорией Брянской области, еще пять – над Курской. Над Воронежской областью уничтожили четыре беспилотника, три – над Орловской. Два дрона сбили над территорией Республики Крым, по одному БПЛА – над Белгородской областью и Черным морем.