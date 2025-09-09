Газета
Главная / Политика /

ПВО сбила 10 беспилотников над Черным морем



В период с 13:30 до 14:45 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотников над акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 31 украинский БПЛА над регионами России. Атаки были отражены с 23:00 8 сентября до 7:00 9 сентября. Над акваторией Черного моря были сбиты 15 беспилотников. 

В ежедневной сводке военное ведомство рассказало, что ПВО за сутки сбили пять крылатых ракет ВСУ. Кроме того, ВС РФ за сутки уничтожили 230 украинских беспилотников самолетного типа и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

