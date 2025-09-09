ПВО сбила 10 беспилотников над Черным морем

Ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 31 украинский БПЛА над регионами России. Атаки были отражены с 23:00 8 сентября до 7:00 9 сентября. Над акваторией Черного моря были сбиты 15 беспилотников.