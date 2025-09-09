Газета
Главная / Политика /

Средства ПВО за сутки сбили пять крылатых ракет

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили пять крылатых ракет вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило в сводке Минобороны РФ.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки уничтожили 230 украинских беспилотников самолетного типа и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Также ВС РФ нанесли поражение складам боеприпасов, пунктам управления и местам запусков дронов дальнего действия, пунктам временной дислокации армии противника в 140 районах. Уничтожены пусковая установка и кабина управления зенитного ракетного комплекса «С-300» ВСУ.

8 сентября армия России нанесла поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. По данным Минобороны, были поражены украинские радиолокационные станции систем ПВО и цех сборки БПЛА и безэкипажных катеров.

Минобороны добавляет, что российская система ПВО за сутки сбила две авиационные бомбы и 195 беспилотников.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ежемесячном отчете на странице в Facebook (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ) заявлял, что ВС РФ на основных направлениях в четыре-шесть раз превосходят ВСУ. По словам Сырского, российская армия имеет трехкратное преимущество в силах и средствах.

