Средства ПВО за сутки сбили пять крылатых ракет
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили пять крылатых ракет вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило в сводке Минобороны РФ.
Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки уничтожили 230 украинских беспилотников самолетного типа и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Также ВС РФ нанесли поражение складам боеприпасов, пунктам управления и местам запусков дронов дальнего действия, пунктам временной дислокации армии противника в 140 районах. Уничтожены пусковая установка и кабина управления зенитного ракетного комплекса «С-300» ВСУ.
8 сентября армия России нанесла поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. По данным Минобороны, были поражены украинские радиолокационные станции систем ПВО и цех сборки БПЛА и безэкипажных катеров.
Минобороны добавляет, что российская система ПВО за сутки сбила две авиационные бомбы и 195 беспилотников.
