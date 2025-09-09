Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ежемесячном отчете на странице в Facebook (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ) заявлял, что ВС РФ на основных направлениях в четыре-шесть раз превосходят ВСУ. По словам Сырского, российская армия имеет трехкратное преимущество в силах и средствах.