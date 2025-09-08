Газета
Политика

ВС РФ нанесли поражение объекту энергетики Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Также поражены украинские радиолокационные станции систем ПВО и цех сборки БПЛА самолетного типа и безэкипажных катеров.

Минобороны добавляет, что российская система ПВО за сутки сбила две авиационные бомбы и 195 беспилотников.

7 сентября оборонное ведомство сообщало, что подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий заняли населенный пункт Хорошее Днепропетровской области.

31 августа российские войска нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ. Под удары попали и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах. 

