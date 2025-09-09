В результате падения обломков БПЛА в Курске произошло возгорание
Обломки украинского беспилотника упали на улице Союзной в Курске. В результате произошло возгорание. Об этом сообщил и.о. главы города Сергей Котляров в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия проводят работу спецслужбы. Котляров добавил, что после завершения работы специалистов, власти города проведут подомовой обход.
В ночь на 9 сентября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 31 украинский БПЛА над регионами России. В Курской области с 23:00 8 сентября до 7:00 мск 9 сентября сбили три беспилотника.
7 сентября житель Курской области пострадал в результате украинской атаки на Рыльск, 38-летний мужчина самостоятельно обратился в больницу. В результате атаки мужчина получил ранение правого колена и акубаротравму, после помощи медиков он отказался от госпитализации, рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.