Дуров посчитал поводом для гордости роль Telegram в протестах во Франции

9 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Франция устала от восьмилетнего позора Макрона, проблемой которого является он сам. По мнению российского депутата, парламентарии предлагают президенту уйти в отставку, однако тот «будет стремиться цепляться за власть любыми способами». Володин при этом обратил внимание на то, что правительству республики дважды за девять месяцев был объявлен вотум недоверия.