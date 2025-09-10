Дуров посчитал поводом для гордости роль Telegram в протестах во Франции
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров написал в соцсети X, что гордится ролью своего приложения в ходе протестов во Франции, где жители выступают против «провальной политики» президента республики Эммануэля Макрона.
«Горжусь тем, что Telegram является инструментом протестов во Франции против провальной политики Макрона. После восьми лет пренебрежения люди устали от пустого пиара и позерства – и они наносят ответный удар», – заявил бизнесмен.
10 сентября во Франции должны пройти масштабные протесты, участники которых поддерживают лозунг «Заблокируем все». Агентство Reuters сообщило, что движение возникло в интернете в мае среди праворадикальных групп. Сейчас его поддерживают и левые активисты. При этом движение децентрализованно и создано спонтанно через социальные сети и Telegram, поэтому агентство не может оценить, насколько масштабными могут стать акции.
9 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Франция устала от восьмилетнего позора Макрона, проблемой которого является он сам. По мнению российского депутата, парламентарии предлагают президенту уйти в отставку, однако тот «будет стремиться цепляться за власть любыми способами». Володин при этом обратил внимание на то, что правительству республики дважды за девять месяцев был объявлен вотум недоверия.
8 сентября парламент Франции большинством голосов отказал в доверии премьер-министру республики Франсуа Байру. Он сам инициировал вотум, защищая перед депутатами планы сокращения дефицита бюджета на 44 млрд евро за счет урезания соцрасходов. После этого новым премьер-министром стал глава минобороны Себастьен Лекорню по назначению Макрона.