NYT: бессистемный подход Трампа к конфликту в Газе развязал Израилю руки
Израильский удар по столице Катара подчеркнул бессистемный подход президента США Дональда Трампа к конфликту в Газе, пишет The New York Times. Израиль тем самым получил свободу действий от Соединенных Штатов.
Газета пишет, что с момента вступления в должность стратегия Трампа стала гораздо менее требовательной. От него исходили расплывчатые угрозы и противоречивые заявления о том, как следует Израилю устранить угрозу со стороны палестинского «Хамаса».
На атаку Дохи Трамп также отреагировал двояко. Он попытался дистанцироваться от нападения, одновременно критикуя и хваля премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Доху. Целью операции в Тель-Авиве назвали делегацию «Хамаса». Операция получила название «Огненный саммит» и стала продолжением ликвидаций организаторов нападения «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 г. В аккаунте офиса Нетаньяху позже заявили, что страна самостоятельно спланировала и осуществила операцию в Катаре.
Al-Arabiya писали, что пять человек, включая лидера группировки «Хамас» в Газе Халиль аль-Хейя, а также главу его офиса, погибли при ударе Израиля по столице Катара.
Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что администрация Трампа узнала об атаке от военных США, после чего президент обсудил ситуацию с Нетаньяху и эмиром Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Она подчеркнула, что атака не способствуют целям Израиля или США, хотя уничтожение «Хамаса» является «достойной целью».