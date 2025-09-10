Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

NYT: бессистемный подход Трампа к конфликту в Газе развязал Израилю руки

Ведомости

Израильский удар по столице Катара подчеркнул бессистемный подход президента США Дональда Трампа к конфликту в Газе, пишет The New York Times. Израиль тем самым получил свободу действий от Соединенных Штатов.

Газета пишет, что с момента вступления в должность стратегия Трампа стала гораздо менее требовательной. От него исходили расплывчатые угрозы и противоречивые заявления о том, как следует Израилю устранить угрозу со стороны палестинского «Хамаса».

На атаку Дохи Трамп также отреагировал двояко. Он попытался дистанцироваться от нападения, одновременно критикуя и хваля премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Доху. Целью операции в Тель-Авиве назвали делегацию «Хамаса». Операция получила название «Огненный саммит» и стала продолжением ликвидаций организаторов нападения «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 г. В аккаунте офиса Нетаньяху позже заявили, что страна самостоятельно спланировала и осуществила операцию в Катаре.

Al-Arabiya писали, что пять человек, включая лидера группировки «Хамас» в Газе Халиль аль-Хейя, а также главу его офиса, погибли при ударе Израиля по столице Катара.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что администрация Трампа узнала об атаке от военных США, после чего президент обсудил ситуацию с Нетаньяху и эмиром Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Она подчеркнула, что атака не способствуют целям Израиля или США, хотя уничтожение «Хамаса» является «достойной целью».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте