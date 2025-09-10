Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков отметил высокую частоту обвинений в сторону России от ЕС и НАТО

Ведомости

Евросоюз (ЕС) и НАТО каждый день обвиняют Россию в провокациях, чаще всего не имея никаких аргументов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Слушайте, руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокации. Чаще всего даже не пытаясь представить хоть какую-то аргументацию», – подчеркнул представитель Кремля. Так он ответил на вопрос о том, как Москва относится к высказываниям руководства обоих объединений, обвиняющих Россию в ударах беспилотников по территории Польши.

Саму ситуацию вокруг республики Песков комментировать не стал. Он посоветовал журналистам обратиться в Минобороны РФ, т. к. этот вопрос находится в компетенции оборонного ведомства.

10 сентября временный поверенный в делах России Андрей Ордаш заявил, что беспилотники, о которых сообщала Польша, влетели на ее территорию со стороны Украины. Его вызывали в МИД республики, где дипломат выразил сомнение в том, что доказательства российского происхождения дронов будут предоставлены.

В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные БПЛА. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что дроны якобы были российскими. В НАТО заявили, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте находится в контакте с польским руководством, альянс проводит тесные консультации с Польшей.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь