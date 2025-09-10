Песков отметил высокую частоту обвинений в сторону России от ЕС и НАТО

«Слушайте, руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокации. Чаще всего даже не пытаясь представить хоть какую-то аргументацию», – подчеркнул представитель Кремля. Так он ответил на вопрос о том, как Москва относится к высказываниям руководства обоих объединений, обвиняющих Россию в ударах беспилотников по территории Польши.