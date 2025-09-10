Шойгу: РФ надеется на улучшение ситуации в Республике Сербской
Россия надеется на улучшение ситуации в Республике Сербской благодаря мерам президента Милорада Додика. Об этом сказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с главой республики. Его цитирует ТАСС.
Он отметил, что ситуация в Республике Сербской достаточно напряженная. Шойгу выразил надежду, что меры Додика, которые поддерживает Россия, дадут свой результат.
Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что накопилось множество вопросов и проблем, которые необходимо обсудить с главой республики.
В последний раз встреча Шойгу и Додика проходила в мае этого года. Секретарь Совбеза РФ провел двустороннюю встречу с президентом Сербии на полях XIII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
В начале августа ЦИК Боснии и Герцеговины объявил о лишении Додика мандата президента. Решение было вынесено из-за того, что в феврале 2025 г. суд приговорил его к году тюрьмы за несоблюдение решений высокого представителя Кристиана Шмидта. 12 августа ему заменили приговор штрафом. Додик отказался покидать пост президента.
Парламент Республики Сербской 23 августа назначил референдум о доверии Додику на 25 октября. Решение поддержали 50 из 65 депутатов народной скупщины. Также парламент отменил выборы президента и призвал политические силы не участвовать в возможных досрочных выборах. Референдум призван определить дальнейшую политическую судьбу руководства Республики Сербской.