Шойгу: РФ надеется на улучшение ситуации в Республике Сербской

Ведомости

Россия надеется на улучшение ситуации в Республике Сербской благодаря мерам президента Милорада Додика. Об этом сказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с главой республики. Его цитирует ТАСС.

Он отметил, что ситуация в Республике Сербской достаточно напряженная. Шойгу выразил надежду, что меры Додика, которые поддерживает Россия, дадут свой результат.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что накопилось множество вопросов и проблем, которые необходимо обсудить с главой республики.

В последний раз встреча Шойгу и Додика проходила в мае этого года. Секретарь Совбеза РФ провел двустороннюю встречу с президентом Сербии на полях XIII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

В начале августа ЦИК Боснии и Герцеговины объявил о лишении Додика мандата президента. Решение было вынесено из-за того, что в феврале 2025 г. суд приговорил его к году тюрьмы за несоблюдение решений высокого представителя Кристиана Шмидта. 12 августа ему заменили приговор штрафом. Додик отказался покидать пост президента.

Парламент Республики Сербской 23 августа назначил референдум о доверии Додику на 25 октября. Решение поддержали 50 из 65 депутатов народной скупщины. Также парламент отменил выборы президента и призвал политические силы не участвовать в возможных досрочных выборах. Референдум призван определить дальнейшую политическую судьбу руководства Республики Сербской.

