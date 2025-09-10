Газета
Главная / Политика /

WSJ: в новом пакете санкций ЕС против РФ не будет ограничений на закупку топлива

Ведомости

Европейский союз (ЕС) не станет принимать меры, еще больше ограничивающие закупки нефти и природного газа у России, из-за политической чувствительности к этому вопросу внутри блока, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Обсуждение пакета санкций продолжается, и пока неясно, какое решение примет ЕС, сообщили дипломаты», – уточнила газета.

В настоящее время ЕС готовит 19-й пакет санкций против России. Bloomberg писало, что ЕС может сконцентрироваться на российских платежных системах и наложить дополнительные ограничения на торговлю нефтью из РФ. 

10 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении с докладом заявила, что при работе над пакетом особое внимание уделяется ускорению отказа от российского ископаемого топлива.

8 сентября AFP сообщило, что Франция и Германия предлагают ЕС ввести новые ограничения против компании «Лукойл» и ее «дочки» Litasco в рамках очередного пакета санкций против России.

