WSJ: в новом пакете санкций ЕС против РФ не будет ограничений на закупку топлива
Европейский союз (ЕС) не станет принимать меры, еще больше ограничивающие закупки нефти и природного газа у России, из-за политической чувствительности к этому вопросу внутри блока, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
«Обсуждение пакета санкций продолжается, и пока неясно, какое решение примет ЕС, сообщили дипломаты», – уточнила газета.
В настоящее время ЕС готовит 19-й пакет санкций против России. Bloomberg писало, что ЕС может сконцентрироваться на российских платежных системах и наложить дополнительные ограничения на торговлю нефтью из РФ.
10 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении с докладом заявила, что при работе над пакетом особое внимание уделяется ускорению отказа от российского ископаемого топлива.