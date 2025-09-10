США пообещали защищать каждый сантиметр территории НАТО
Вашингтон готов твердо реагировать на любые угрозы странам НАТО, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер. Так он прокомментировал информацию о нарушении воздушного пространства Польши беспилотниками.
«Мы поддерживаем наших союзников по НАТО на фоне этих нарушений воздушного пространства и будем защищать каждый сантиметр территории НАТО», – написал Уитэкер в соцсети X.
В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что эти дроны якобы принадлежат России.
Пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецка сообщала, что в Польше обнаружили обломки семи беспилотников, а также, предположительно, одной ракеты «неизвестного происхождения».
После инцидента НАТО ввело в действие ст. 4 договора. Она предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из государств-членов. Это позволяет стране-участнице инициировать обсуждение ситуации в рамках альянса, если она считает себя находящейся под угрозой.
В ночь на 10 сентября силы российской армии наносили комбинированные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов. Наносить удары по объектам на территории Польши не планировались, подчеркнули в Минобороны РФ.