Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США пообещали защищать каждый сантиметр территории НАТО

Ведомости

Вашингтон готов твердо реагировать на любые угрозы странам НАТО, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер. Так он прокомментировал информацию о нарушении воздушного пространства Польши беспилотниками.

«Мы поддерживаем наших союзников по НАТО на фоне этих нарушений воздушного пространства и будем защищать каждый сантиметр территории НАТО», – написал Уитэкер в соцсети X.

В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что эти дроны якобы принадлежат России.

Пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецка сообщала, что в Польше обнаружили обломки семи беспилотников, а также, предположительно, одной ракеты «неизвестного происхождения».

После инцидента НАТО ввело в действие ст. 4 договора. Она предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из государств-членов. Это позволяет стране-участнице инициировать обсуждение ситуации в рамках альянса, если она считает себя находящейся под угрозой.

В ночь на 10 сентября силы российской армии наносили комбинированные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов. Наносить удары по объектам на территории Польши не планировались, подчеркнули в Минобороны РФ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте