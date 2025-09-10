Газета
Главная / Политика /

В МВД Польши заявили об обнаружении обломков 14 беспилотников

Ведомости

В общей сложности по состоянию на 18:02 по местному времени (19:02 мск) в Польше обнаружили обломки 14 беспилотников. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Каролина Галецка в соцсети X.

Последние два дрона обнаружили в городе Нове-Място-над-Пилицей и между населенными пунктами Радяны и Северинув.

В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что эти дроны якобы принадлежат России. Галецка сообщала, что в Польше обнаружили обломки семи беспилотников, а также, предположительно, одной ракеты «неизвестного происхождения».

После инцидента НАТО ввело в действие ст. 4 договора. Она предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из государств-членов. Это позволяет стране-участнице инициировать обсуждение ситуации в рамках альянса, если она считает себя находящейся под угрозой.

В ночь на 10 сентября силы российской армии наносили комбинированные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов. Наносить удары по объектам на территории Польши не планировалось, подчеркнули в Минобороны РФ.

