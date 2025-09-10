В МВД Польши заявили об обнаружении обломков 14 беспилотников

В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что эти дроны якобы принадлежат России. Галецка сообщала, что в Польше обнаружили обломки семи беспилотников, а также, предположительно, одной ракеты «неизвестного происхождения».