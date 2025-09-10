CNN: когда над Польшей зафиксировали БПЛА, туда направлялся Келлог
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог направлялся в Польшу, когда над страной зафиксировали беспилотники. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Один из собеседников телеканала добавил, что Келлог планировал направиться из Польши на Украину.
В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что эти дроны якобы принадлежат России.
Силы российской армии в ночь на 10 сентября наносили комбинированные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов. Наносить удары по объектам на территории Польши не планировалось, подчеркнули в Минобороны РФ.
После инцидента НАТО ввело в действие ст. 4 договора. Она предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из государств-членов. Это позволяет стране-участнице инициировать обсуждение ситуации в рамках альянса, если она считает себя находящейся под угрозой.