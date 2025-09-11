Газета
Главная / Политика /

Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации с БПЛА в Польше

Ведомости

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание из-за ситуации с беспилотниками в Польше. Об этом сообщается в соцсети Х МИД Польши.

«По просьбе Польши будет созвано экстренное заседание Совбеза ООН в связи с нарушением Россией воздушного пространства Польши», – сказано в сообщении.

10 сентября Варшава заявила о сбитых в своем воздушном пространстве более 10 дронах, а также о падении ракеты «неизвестного происхождения». Премьер-министр Дональд Туск утверждал, что беспилотники принадлежат России. В ответ НАТО задействовало ст. 4 договора, предусматривающую консультации союзников при угрозе безопасности одного из членов альянса.

Последствия падения беспилотников в Польше

Политика / Международные отношения

Минобороны России заявило, что целей для поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км. В Москве выразили готовность к консультациям по линии Минобороны и МИДа.

Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявлял, что его страной Польше и Литве передавалась информация о ночных взаимных атаках дронами России и Украины. Также отмечалось, что белорусские ПВО тоже сбили часть дронов, которые оказались над их территорией из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

