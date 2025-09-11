Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации с БПЛА в Польше

10 сентября Варшава заявила о сбитых в своем воздушном пространстве более 10 дронах, а также о падении ракеты «неизвестного происхождения». Премьер-министр Дональд Туск утверждал, что беспилотники принадлежат России. В ответ НАТО задействовало ст. 4 договора, предусматривающую консультации союзников при угрозе безопасности одного из членов альянса.