Политика

Стубб приехал на Украину для встречи с Зеленским

Ведомости

Президент Финляндии Александр Стубб прилетел в Киев с официальным визитом, сообщил в Telegram-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он встретил финского лидера вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Стубб должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудят совместные проекты в сфере безопасности, вопросы евроинтеграции Украины, инвестиции в инфраструктуру республики и гарантии безопасности в рамках конфликта с Россией, указал Ермак.

Кроме того, на переговорах президенты могут затронуть механизмы санкционного давления. Ермак также поблагодарил Финляндию за «последовательную и твердую» поддержку Украины.

2 сентября Стубб в интервью The Economist заявил, что Киев сейчас «находится в лучшем положении», чем Финляндия в 1944 г. При этом он подчеркнул, что его страна победила в войне с СССР в 1944 г., поскольку смогла сохранить независимость. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на эти высказывания посоветовала президенту «повернуть штыки» против Украины, если 1944 г. его «не отпускает».

Дипломат напомнила, что в 1944 г. Финляндия решила выйти из войны. СССР согласился принять их делегацию при условии разрыва отношений Финляндии с Германией и вывода немецких войск с территории страны. Она предложила такой же вариант современной Финляндии и ее европейским союзникам и «сохранить независимость» Украины, чтобы «через 79 лет их правнукам было чем гордиться».

