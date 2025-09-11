2 сентября Стубб в интервью The Economist заявил, что Киев сейчас «находится в лучшем положении», чем Финляндия в 1944 г. При этом он подчеркнул, что его страна победила в войне с СССР в 1944 г., поскольку смогла сохранить независимость. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на эти высказывания посоветовала президенту «повернуть штыки» против Украины, если 1944 г. его «не отпускает».