Орбан: фон дер Ляйен должна уйти с поста главы ЕК из-за милитаристских взглядов

10 сентября фон дер Ляйен в ходе обращения заявила, что Европейский союз (ЕС) и Украина создадут «альянс дронов». По ее словам, Европа может использовать свою промышленную мощь, чтобы оказать поддержку Украине в противодействии российским беспилотникам. На это ЕС готов выделить 6 млрд евро в рамках кредитной программы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Погашение займов по этому механизму идет за счет доходов от замороженных российских активов.