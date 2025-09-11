Орбан: фон дер Ляйен должна уйти с поста главы ЕК из-за милитаристских взглядов
Главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен следует уйти в отставку после ее «резкой провоенной политической речи», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит в соцсети X госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.
Орбан отметил, что глава ЕК выступила с речью в то время, как в польском небе были сбиты якобы российские беспилотники. По его словам, слово «Украина» было упомянуто 35 раз и «прозвучали угрозы лишить финансирования ЕС любого, кто откажется следовать линии Брюсселя».
«Мы отреагировали: днем группа "Патриоты за Европу" подала вотум недоверия – фон дер Ляйен должна уйти. Огромные проблемы, ожесточенные дебаты», – сказал Орбан.
По его словам, «перемены грядут, хотим мы этого или нет». Премьер подчеркнул, что для Будапешта выбор очевиден: «конкурентоспособная, независимая, дружелюбная к семье, мирная и безопасная Венгрия, а не управляемая Брюсселем, перегруженная налогами, промиграционная, провоенная, ориентированная на Украину страна».
10 сентября фон дер Ляйен в ходе обращения заявила, что Европейский союз (ЕС) и Украина создадут «альянс дронов». По ее словам, Европа может использовать свою промышленную мощь, чтобы оказать поддержку Украине в противодействии российским беспилотникам. На это ЕС готов выделить 6 млрд евро в рамках кредитной программы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Погашение займов по этому механизму идет за счет доходов от замороженных российских активов.
Глава ЕК также предложила создать «репарационный кредит» для финансирования Киева на базе доходов от замороженных российских активов. Кроме того, фон дер Ляйен призвала отказаться от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений в ЕС. По ее словам, правило единогласного голосования мешает блоку оперативно реагировать на вызовы и формировать эффективные решения.