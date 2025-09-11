Латвия закроет небо над границей с Россией и Белоруссией
Латвия с 18:00 11 сентября полностью закрывает воздушное пространство над приграничными районами с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс, его слова приводит гостелерадио LSM.
Ограничение введено на срок не менее недели.
До этого Польша также ограничила полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной – до 9 декабря. Власти страны заявили, что мера принята для обеспечения безопасности. Исключение сделано только для военных воздушных судов.
Повышенные меры безопасности связаны с инцидентами 10 сентября, когда Варшава сообщила о сбитых на своей территории более 10 беспилотниках и падении ракеты «неизвестного происхождения». Премьер-министр Дональд Туск заявлял, что дроны принадлежат России.
Минобороны РФ подчеркивало, что целей поражения в Польше не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышает 700 км. Но Москва выразила готовность к консультациям по линии Минобороны и МИДа, чтобы разобраться в ситуации.