Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Латвия закроет небо над границей с Россией и Белоруссией

Ведомости

Латвия с 18:00 11 сентября полностью закрывает воздушное пространство над приграничными районами с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс, его слова приводит гостелерадио LSM.

Ограничение введено на срок не менее недели.

До этого Польша также ограничила полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной – до 9 декабря. Власти страны заявили, что мера принята для обеспечения безопасности. Исключение сделано только для военных воздушных судов.

Повышенные меры безопасности связаны с инцидентами 10 сентября, когда Варшава сообщила о сбитых на своей территории более 10 беспилотниках и падении ракеты «неизвестного происхождения». Премьер-министр Дональд Туск заявлял, что дроны принадлежат России.

Минобороны РФ подчеркивало, что целей поражения в Польше не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышает 700 км. Но Москва выразила готовность к консультациям по линии Минобороны и МИДа, чтобы разобраться в ситуации.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её