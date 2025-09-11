Американский спецпредставитель Келлог прибыл в Киев
Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог прибыл в Киев. Об этом сообщает украинская интернет-газета «Страна».
CNN со ссылкой на источники сообщал, что Келлог направлялся в Польшу в ночь на 10 сентября, когда над страной зафиксировали беспилотники. Один из собеседников телеканала добавил, что спецпосланник американского лидера планировал направиться из Польши на Украину.
В предыдущий раз Келлог посещал Украину 24-25 августа по случаю Дня независимости страны. Тогда он принял участие в торжествах, посвященных празднику, а также встретился с украинским руководством.
До этого Келлог посещал Киев 14 июля. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, стороны должны были обсудить вопросы обороны, укрепления безопасности, оружия, санкций и усиления сотрудничества между США и Украиной. После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что развитие усилий Келлога по посредничеству в рамках урегулирования конфликта Москвы и Киева очень важно.