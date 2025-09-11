Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Американский спецпредставитель Келлог прибыл в Киев

Ведомости

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог прибыл в Киев. Об этом сообщает украинская интернет-газета «Страна».

CNN со ссылкой на источники сообщал, что Келлог направлялся в Польшу в ночь на 10 сентября, когда над страной зафиксировали беспилотники. Один из собеседников телеканала добавил, что спецпосланник американского лидера планировал направиться из Польши на Украину.

В предыдущий раз Келлог посещал Украину 24-25 августа по случаю Дня независимости страны. Тогда он принял участие в торжествах, посвященных празднику, а также встретился с украинским руководством.

До этого Келлог посещал Киев 14 июля. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, стороны должны были обсудить вопросы обороны, укрепления безопасности, оружия, санкций и усиления сотрудничества между США и Украиной. После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что развитие усилий Келлога по посредничеству в рамках урегулирования конфликта Москвы и Киева очень важно.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь