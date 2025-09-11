Американский спецпредставитель Келлог прибыл в Киев

До этого Келлог посещал Киев 14 июля. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, стороны должны были обсудить вопросы обороны, укрепления безопасности, оружия, санкций и усиления сотрудничества между США и Украиной. После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что развитие усилий Келлога по посредничеству в рамках урегулирования конфликта Москвы и Киева очень важно.