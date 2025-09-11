МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за беспилотников в Польше
И. о. министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил вызвал чрезвычайного и полномочного посла России Владимира Тарабрина в МИД страны для разговора об инциденте с беспилотниками, сбитыми над территорией Польши. Об этом сообщил телеканал NOS.
По словам министра, Нидерланды не исключают дальнейших санкций против России. Ван Вил сказал, что считает это «неприемлемым, какой бы ни была причина». Другие страны НАТО также вызовут российских послов для разговора, добавил он.
Bild писала, что операция по уничтожению беспилотников в польском воздушном пространстве стоила странам НАТО не менее 1,2 млн евро. По данным издания, три дрона были сбиты нидерландскими истребителями F-35 с использованием ракет AIM-9 класса «воздух – воздух». Каждая ракета стоит более 400 000 евро, что сделало операцию крайне затратной.
В ночь 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. По словам премьера Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии.
Минобороны России заявляло, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км. Москва выразила готовность к консультациям по линии Минобороны и МИДа.