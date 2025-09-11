МИД Швеции вызвал посла России в связи с беспилотниками над Польшей

11 сентября и. о. министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил вызвал чрезвычайного и полномочного посла России Владимира Тарабрина в МИД страны для разговора об инциденте с беспилотниками. Министр заявил, что другие страны НАТО также вызовут российских послов для разговора.