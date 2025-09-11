МИД Швеции вызвал посла России в связи с беспилотниками над Польшей
МИД Швеции вызвал посла России в связи с инцидентом с беспилотниками, сбитыми над территорией Польши 10 сентября. Заявление опубликовано на сайте министерства.
«Швеция полностью поддерживает Польшу как союзника по НАТО и члена ЕС», – заявила министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард. По ее словам, нарушения якобы со стороны России представляют угрозу для безопасности всей Европы.
11 сентября и. о. министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил вызвал чрезвычайного и полномочного посла России Владимира Тарабрина в МИД страны для разговора об инциденте с беспилотниками. Министр заявил, что другие страны НАТО также вызовут российских послов для разговора.
В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. По словам премьера Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии.
Минобороны России заявляло, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км. Москва выразила готовность к консультациям по линии Минобороны и МИДа.