Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп не будет никого защищать на фоне инцидента с БПЛА в Польше

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен защищать кого-то в вопросе инцидента с падением беспилотников на территории Польши. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«В любом случае не стоило [БПЛА] находиться вблизи Польши», – добавил американский лидер.

В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии.

Минобороны России заявляло, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км. Москва выразила готовность к консультациям по линии Минобороны и МИДа.

Трамп говорил, что прилет беспилотников в Польшу мог быть ошибкой. Он отметил, что недоволен этой ситуацией и выразил надежду, что она скоро разрешится.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте