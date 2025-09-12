Трамп не будет никого защищать на фоне инцидента с БПЛА в Польше
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен защищать кого-то в вопросе инцидента с падением беспилотников на территории Польши. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
«В любом случае не стоило [БПЛА] находиться вблизи Польши», – добавил американский лидер.
В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии.
Минобороны России заявляло, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км. Москва выразила готовность к консультациям по линии Минобороны и МИДа.
Трамп говорил, что прилет беспилотников в Польшу мог быть ошибкой. Он отметил, что недоволен этой ситуацией и выразил надежду, что она скоро разрешится.