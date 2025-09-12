МИД Финляндии проведет беседу с послом РФ из-за инцидента с БПЛА в Польше

11 сентября стало известно, что министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал посла России Александра Змеевского в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше. Аналогично поступили и в шведском МИДе 10 сентября, а также во внешнеполитическом ведомстве Нидерладов. И. о. министра иностранных дел страны Давид ван Вил тогда сообщил, что другие страны НАТО также вызовут российских послов для разговора