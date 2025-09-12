Газета
Политика

МИД Финляндии проведет беседу с послом РФ из-за инцидента с БПЛА в Польше

Ведомости

МИД Финляндии проведет беседу с послом РФ в стране Павлом Кузнецовым в связи с залетом беспилотников на территорию Польши. Об этом Yle сообщило ведомство.

11 сентября стало известно, что министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал посла России Александра Змеевского в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше. Аналогично поступили и в шведском МИДе 10 сентября, а также во внешнеполитическом ведомстве Нидерладов. И. о. министра иностранных дел страны Давид ван Вил тогда сообщил, что другие страны НАТО также вызовут российских послов для разговора

В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. По словам премьера Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии.

Минобороны России заявляло, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км. Москва выразила готовность к консультациям по линии Минобороны и МИДа.

