Число выданных россиянам шенгенских виз снизилось в несколько раз за пять лет
Количество шенгенских виз, выданных гражданам России, снизилось с 4 млн в 2019 г. до 541 000 в 2024 г. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт.
«Показатель снизился до 570 000 в 2023 г., а затем до 541 000 в 2024 г. Это значительное общее сокращение с 2019 г. по 2024 г. с 4 млн до примерно 500 000 виз», – сказал Ламмерт (цитата по «РИА Новости»).
Официальный представитель ЕК добавил, что Еврокомиссия внимательно следит за внедрением государствами – членами Евросоюза руководящих принципов выдачи виз россиянам от 2022 г., когда ЕС в одностороннем порядке отменил соглашение о визах с Россией. Ламмерт подчеркнул, что новая визовая стратегия готовится и будет представлена к концу текущего года. При этом он не стал отвечать на вопрос, обсуждается ли еще более жесткое ограничение выдачи виз в рамках 19-го пакета санкций.
13 сентября генконсульство Испании в Москве временно приостановило прием заявлений на получение виз «по техническим причинам». В дипломатическом представительстве принесли извинения за доставленные неудобства. Испания находится в числе стран, выдававших россиянам значительное число шенгенских виз после начала спецоперации на Украине. В 2024 г. испанские власти выдали гражданам России примерно 111 000 виз (отказали 13% заявителей). Доля Испании в общем числе выданных шенгенских виз россиянам в 2024 г. составила 20,7%.
30 июля «Ведомости» со ссылкой на данные ЕК сообщали, что рост стоимости шенгенских виз привел к тому, что за 2022–2024 гг. россияне переплатили за них не менее 5,8 млрд руб.. Совокупные расходы достигли 11,2 млрд руб. В 2024 г. граждане заплатили за визы 5 млрд руб. по сравнению с 3,9 млрд руб. в 2023 г. В прошлом году количество выданных россиянам шенгенских виз выросло на 21% до 542 000 ед.