Число выданных россиянам шенгенских виз снизилось в несколько раз за пять лет

Официальный представитель ЕК добавил, что Еврокомиссия внимательно следит за внедрением государствами – членами Евросоюза руководящих принципов выдачи виз россиянам от 2022 г., когда ЕС в одностороннем порядке отменил соглашение о визах с Россией. Ламмерт подчеркнул, что новая визовая стратегия готовится и будет представлена к концу текущего года. При этом он не стал отвечать на вопрос, обсуждается ли еще более жесткое ограничение выдачи виз в рамках 19-го пакета санкций.