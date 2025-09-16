Газета
Трамп заявил о «больших проблемах» для «Хамаса» при использовании «живого щита»

Ведомости

Палестинскую группировку «Хамас» ожидают большие проблемы при использовании заложников в качестве «живого щита», заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы посмотрим, что произойдет, потому что я слышал, что »Хамас» пытается использовать старую схему с «живым щитом». Если они это сделают, у них будут большие проблемы», – сказал американский президент (цитата по «РИА Новости»).

16 сентября госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что у членов движения есть несколько дней или недель, чтобы принять решение о прекращении огня, так как Израиль уже начал проведение операций в рамках конфликта. Политик выразил мнение, что предпочтительным вариантом для завершения боевых действий станут переговоры, где «Хамас» согласится на демилитаризацию, освобождение заложников и роспуск движения.

Израиль начал решающее наземное наступление на город Газа

Политика / Международные новости

Комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. По ее версии, армия и руководство страны совершили четыре из пяти актов геноцида, определенных Конвенцией 1948 г. Среди таких преступлений в докладе ООН указаны убийство, причинение тяжких телесных повреждений или психического расстройства, умышленное создание условий жизни, рассчитанных на полное или частичное уничтожение палестинцев, и применение мер, направленных на предотвращение рождаемости.

При этом МИД Израиля в ответ на публикацию заявил, что доклад комиссии ООН «полностью основан на лжи «Хамаса», и призвал распустить орган всемирной организации по расследованию событий на палестинской территории.

