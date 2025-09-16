Трамп заявил о «больших проблемах» для «Хамаса» при использовании «живого щита»

Комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. По ее версии, армия и руководство страны совершили четыре из пяти актов геноцида, определенных Конвенцией 1948 г. Среди таких преступлений в докладе ООН указаны убийство, причинение тяжких телесных повреждений или психического расстройства, умышленное создание условий жизни, рассчитанных на полное или частичное уничтожение палестинцев, и применение мер, направленных на предотвращение рождаемости.