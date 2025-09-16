В Еврокомиссии предложили ввести тарифы на 37% экспорта Израиля в ЕС
Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести пошлины на 37% экспорта товаров, поставляемых из Израиля в Евросоюз, так как государство продолжает военную операцию в секторе Газа, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью телеканалу Euronews.
«Одна из мер – это приостановка действия торговой части соглашения об ассоциации с ЕС. В 2024 г. товарооборот с Израилем составил 42,6 млрд евро. В отношении 37% объема экспорта товаров действовал режим преференций. Отмена такого режима дорого обойдется Израилю», – подчеркнула Каллас.
В ночь на 16 сентября израильская армия начала масштабную военную операцию в городе Газа. Она вошла в план руководства страны по уничтожению палестинской группировки «Хамас». При этом наступление последовало через несколько часов после встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и госсекретаря США Марко Рубио в Иерусалиме.
Комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории в докладе заявила, что действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом. Отмечается, что документ основан на фактических и правовых выводах, касающихся нападений в секторе Газа, совершенных израильскими силами, а также на поведении и заявлениях израильских властей с 7 октября 2023 г. по 31 июля 2025 г.
При этом в израильском МИДе на это ответили, что доклад комиссии всемирной организации фальшивый и основан на лжи группировки «Хамас». В ведомстве выразили убеждение, что доводы, представленные в документе, уже были полностью опровергнуты.