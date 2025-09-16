Газета
Военные из Бангладеш, Индии и Ирана участвуют в учениях «Запад-2025»

Воинские контингенты Бангладеш, Индии и Ирана, а также оперативные группы из Буркина-Фасо, Конго и Мали принимают участие в стратегических учениях «Запад-2025», которые проходят под руководством вооруженных сил России и Белоруссии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025» с 12 по 16 сентября проводятся планово и не нацелены против других государств. Об этом несколько раз говорили и другие представители двух стран.

15 сентября издание The Times писало, что Индия направила 65 военнослужащих, включая бойцов Кумаонского полка, для участия в масштабных российско-белорусских учениях «Запад-2025», что вызвало жесткую реакцию западных аналитиков.

16 сентября президент РФ Владимир Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области и проследил за тем, как проходит основной этап учений российских и белорусских военнослужащих «Запад-2025».

