Трамп указал на «серьезные проблемы» Киева
У Украины есть серьезные проблемы, заявил журналистам президент США Дональд Трамп перед вылетом в Великобританию. Трансляцию вел C-Span.
«Смотрите, просто хочу вам сказать: я люблю Украину, я люблю украинский народ. Кстати, я сразу подумал, что у вас немного украинский акцент. Но у вашей страны серьезные проблемы», – сказал американский лидер. Так он ответил на вопрос украинской журналистки о том, когда Киев получит 17 систем Patriot, обещанных еще в июле.
Трамп также заявил, что для завершения конфликта на Украине лидеру республики Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку. Европейские страны он призвал остановить закупку российских энергетических ресурсов.
16 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что первые пакеты военной помощи США для Украины в рамках проекта «Список приоритетных потребностей Украины» (Priority Ukraine Requirements List, PURL) могут быть отправлены уже в ближайшее время.
Генсекретарь НАТО Марк Рютте 22 августа заявил, что за последний месяц страны Европы – члены НАТО закупили у США вооружение для Украины на сумму около $1,5 млрд. Он отметил, что закупки включали противовоздушную оборону, боеприпасы и другое оборудование.