Рябков рассказал о силах, которые саботируют «импульс Анкориджа» между РФ и США

Рябков рассказал о силах, которые саботируют «импульс Анкориджа» между РФ и СШАМосква и Вашингтон должны выйти на реальные договоренности
Замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что во время встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа возник «мощный импульс». Теперь важно, чтобы он «трансформировался в реальные договоренности».
«Вот уже прошло больше месяца после Анкориджа. И не было ни дня, когда бы противники движения к миру и сторонники продолжения войны до последнего украинца не занимались целенаправленно скоординированным саботажем этих договоренностей», — сказал Рябков (цитата по «РИА Новости»)
По словам замминистра, Россия и США продолжают диалог «в полном контакте по разным линиям».
Переговоры президентов России и США прошли 15 августа в Анкоридже (Аляска) в узком составе в формате «три на три». Встреча длилась 2 часа 45 минут. Американский лидер позже заявил, что Вашингтон оказался бы в опасности, если бы стороны не достигли взаимопонимания.
Подробности переговоров не раскрывались. Как пояснял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 августа, Кремль считает нецелесообразным делиться деталями, так как урегулирование требует дискретного подхода.
10 сентября Трамп допустил возможность телефонного разговора с Путиным в течение недели или в начале следующей. 11 сентября Песков уточнил, что конкретных договоренностей пока нет, однако при необходимости контакт может быть оперативно согласован, поскольку все каналы связи для этого имеются.